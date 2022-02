Conte-Tottenham già ai titoli di coda? Il tecnico senza freni dopo la sconfitta! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arriva nella serata un’inaspettata sconfitta per il Tottenham di Antonio Conte. L’impresa dell’Etihad sembra già un lontano ricordo, al punto che l’allenatore italiano, con visibile delusione, si è espresso così ai microfoni: “Ho bisogno di parlare con la società. Il Tottenham deve fare una valutazione sulla società, su di me. Dobbiamo trovare la soluzione migliore. Non posso accettare di continuare a perdere. Mi dispiace. Qui cambiano gli allenatori, ma i giocatori sono sempre gli stessi, ma i risultati non cambiano“. Conte Tottenham delusione POTREBBE INTERESSARTI: Il Real Madrid fa spesa in Serie A: c’è la volontà del giocatore! Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arriva nella serata un’inaspettata sconfitta per ildi Antonio. L’impresa dell’Etihad sembra già un lontano ricordo, al punto che l’allenatore italiano, con visibile delusione, si è espresso così ai microfoni: “Ho bisogno di parlare con la società. Ildeve fare una valutazione sulla società, su di me. Dobbiamo trovare la soluzione migliore. Non posso accettare di continuare a perdere. Mi dispiace. Qui cambiano gli allenatori, ma i giocatori sono sempre gli stessi, ma i risultati non cambiano“.delusione POTREBBE INTERESSARTI: Il Real Madrid fa spesa in Serie A: c’è la volontà del giocatore!

Advertising

sportface2016 : +++#Tottenham, #Conte si sfoga: 'Ho bisogno di parlare col club per trovare la soluzione migliore. Non posso accett… - cmdotcom : #Conte: 'Il #Tottenham sul mercato si è indebolito. #Kulusevski e #Bentancur non sono pronti'… - NestiGoal : #Conte voleva sradicare la pazzia dall'#Inter e ci è riuscito vincendo uno scudetto; tuttavia pare che la pazzia ne… - SpazioInter : Tottenham, Conte è una furia: 'Non lo posso accettare!' - - Barnabashadoww : quando conte dice qualcosa su tottenham arlotta sta cercando di trarre le somiglianze più irrilevante delle dichiar… -