Come copiare il look di Carmen Russo: tailleur rosso e accessori dorati (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Carmen Russo è stata un’ottima inquilina della casa del Grande Fratello Vip ma non è bastato affinché proseguisse la sua avventura per la vittoria del reality Mediaset. Poco male perché anche in studio non perde mai occasione per farsi notare con outfit estrosi e colorati in ogni puntata. Vediamo il suo ultimo look, il tailleur L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è stata un’ottima inquilina della casa del Grande Fratello Vip ma non è bastato affinché proseguisse la sua avventura per la vittoria del reality Mediaset. Poco male perché anche in studio non perde mai occasione per farsi notare con outfit estrosi e colorati in ogni puntata. Vediamo il suo ultimo, ilL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Lazyauditor1 : @Claplaz Come al solito questi americani sanno solo copiare gli italiani. Manco gli Agnelli han saputo copiare bene… - xknowwhyx : pensando a una certa persona che dovrebbe fare come lui e copiare questo colore di capelli - giambo31953788 : (nei paesi anglosassoni per 'copiare' si usa il verbo 'to cheat' che significa IMBROGLIARE : non è una cosa goliar… - justghostsxxx : bello vedere come nonostante le classi siano chiamiate negli ultimi 4 anni… io rimango quella da cui copiare gli sc… - LaRagione_eu : Non è con punizioni esemplari che si educano i giovani. Il caso di #ClaudioMandia che si è tolto la vita in un coll… -