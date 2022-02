Claudio Mandia «si è ucciso»: la conferma dei detective di polizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Claudio Mandia si sarebbe tolto la vita dopo essere stato sottoposto a misure di punizione «primitive». Questa è l’accusa portata avanti da George Bochetto, legale dello studio Bochetto&Lentz che tutela la famiglia dello studente. L’allievo della Ef Academy di New York, originario di Battipaglia e deceduto negli Stati Uniti, avrebbe deciso di farla finita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Prima, era stato posto in isolamento per tre giorni «come punizione per il lavoro in classe». Cosa era accaduto? Mandia avrebbe copiato un compito molto importante, necessario al conseguimento del diploma IB, International Baccalaureate. Le indagini per far ulteriormente luce sulla drammatica vicenda sono tuttora in corso. La polizia Usa conferma: “Claudio ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 febbraio 2022)si sarebbe tolto la vita dopo essere stato sottoposto a misure di punizione «primitive». Questa è l’accusa portata avanti da George Bochetto, legale dello studio Bochetto&Lentz che tutela la famiglia dello studente. L’allievo della Ef Academy di New York, originario di Battipaglia e deceduto negli Stati Uniti, avrebbe deciso di farla finita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Prima, era stato posto in isolamento per tre giorni «come punizione per il lavoro in classe». Cosa era accaduto?avrebbe copiato un compito molto importante, necessario al conseguimento del diploma IB, International Baccalaureate. Le indagini per far ulteriormente luce sulla drammatica vicenda sono tuttora in corso. LaUsa: “...

