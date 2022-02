Carlotta Caponi prima donna segretario generale di Fai Conftrasporto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per lavolta in Italia, unaassumerà il ruolo didell’associazione degli autotrasportatori Fai. Lo farà dal 1° marzo 2022, che rileverà la funzione da Andrea Manfron, in carica dal 2017. La sua nomina è uscita dalla riunione del Consiglio nazionale del 17 febbraio.è un’imprenditrice quarantenne che ha conseguito la laurea in Economia Aziendale con una tesi sui trasporti e poi ha lavorato nell’azienda di famiglia con sede in provincia di Perugia, dove svolge attività dirigenziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.