Calcio: Serie A. Marchetti arbitra Milan - Udinese, Chiffi per Genoa - Inter (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Designati i direttori di gara per gli anticipi di venerdì ROMA - Milanesi in campo negli anticipi del venerdì della 27esima giornata. Alle 18.45 Milan - Udinese, gara che apre il programma e che sarà ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Designati i direttori di gara per gli anticipi di venerdì ROMA -esi in campo negli anticipi del venerdì della 27esima giornata. Alle 18.45, gara che apre il programma e che sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Porto - Lazio, Sarri: 'Sfida non impossibile. Immobile? Vediamo' ROMA - " La partita d'andata ci ha detto che è difficilissima e non impossibile. Non penso al Napoli, non faccio calcoli, penso solo a domani. I calcoli saltano per aria con un infortunio, un'...

Zeudi Di Palma: 'Dopo Miss Italia, sogno lo scudetto del Napoli' NAPOLI " A Radio Kiss Kiss Napoli ieri sera è intervenuta Zeudi Di Palma , vincitrice di Miss Italia 2021 . Tifosissima del Napoli , ha parlato di calcio e ovviamente della squadra di Spalletti . Ecco le sue parole: "Io sono una grande tifosa del Napoli e quest'anno, dopo la vittoria di Miss Italia , spero di segnare una doppietta con una bella ...

Pagellone Serie A 26ª giornata: campionato pazzo, non vince nessuna delle prime 7 Eurosport IT Calcio donne: Italia ko ai rigori, Svezia vince Algarve Cup (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Una sconfitta di rigore, che lascia l'amaro in bocca per come maturata, ma che si trascina dietro impressioni decisamente positive per tutto il tragitto percorso dalle ...

Europa League: tris di italiane agli ottavi possibile su Betaland ROMA - Tre squadre della Serie A agli ottavi di Europa League: è la speranza neanche troppo inarrivabile del calcio italiano in vista delle gare di ...

