Blanco e Mahmood, nudo frontale integrale. "Misure eccezionali", il dettaglio intimo sconvolgente | Guarda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La copertina del nuovo numero di Vanity Fair è stata apprezzata da tutti, in particolare dai fan di Blanco e Mahmood, i vincitori del Festival di Sanremo, prossimi all'Eurovision Song Contest. Il duo, fotografato da Luigi & Iango, è stato ritratto in bianco e nero su uno sfondo tutto bianco. A colpire, però, è stato soprattutto il fatto che i due cantanti sono completamente nudi, con le mani a coprire le parti basse. Sulle loro spalle, poi, sono posate due colombe. "Li abbiamo ritratti così perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di così forte da scuoterci tutti" scrive il direttore della rivista Simone Marchetti nel suo editoriale. Qualcuno sui social non ha potuto fare a meno di noatre anche quanto siano grandi i piedi di Blanco. Nella copertina di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La copertina del nuovo numero di Vanity Fair è stata apprezzata da tutti, in particolare dai fan di, i vincitori del Festival di Sanremo, prossimi all'Eurovision Song Contest. Il duo, fotografato da Luigi & Iango, è stato ritratto in bianco e nero su uno sfondo tutto bianco. A colpire, però, è stato soprattutto il fatto che i due cantanti sono completamente nudi, con le mani a coprire le parti basse. Sulle loro spalle, poi, sono posate due colombe. "Li abbiamo ritratti così perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di così forte da scuoterci tutti" scrive il direttore della rivista Simone Marchetti nel suo editoriale. Qualcuno sui social non ha potuto fare a meno di noatre anche quanto siano grandi i piedi di. Nella copertina di ...

VanityFairIt : Insieme hanno scombussolato l'istituzione Sanremo. Ma è solo un inizio da brividi. Perché Blanco e Mahmood hanno le… - chetempochefa : “E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre” Facciamo i complimenti a @Mahmood_Music e Blanco per Brividi, oggi certific… - RadioItalia : Anche Aka 7even non riesce a smettere di cantare “Brividi” di Mahmood e Blanco! @Aka7evenreal - LokiandBucky_ : RT @xflorenzistan: blanco che si vergogna di aver proposto a mahmood di partecipare a sanremo insieme e lui che non gli risponde per una se… - LadyTuileries : RT @illflytothemoon: La copertina di Vanity fair di Mahmood e Blanco -