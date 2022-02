Alcuni problemi Vodafone oggi 23 febbraio a Roma, non funziona rete (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In questa mattinata di mercoledì 23 febbraio ci sono problemi Vodafone, in particolar modo a Roma. Non funzionerebbe bene il servizio di rete per l’operatore ad Alcuni clienti ma l’anomalia non si manifesta come un down diffuso, almeno al momento di questa pubblicazione. La piattaforma Downdetector, alle ore 9 di mattina, presenta un paio di centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti. Le prime segnalazioni sono state riportate alle 7 di questa mattina per poi moltiplicarsi in questi minuti. Per quanto riguarda l’area geografica maggiormente colpita dalle difficoltà odierne, sembrerebbe essere la città di Roma la più colpita dalle anomalie di questo giorno di metà settimana, di certo per una questione di maggiore densità demografica ma ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In questa mattinata di mercoledì 23ci sono, in particolar modo a. Non funzionerebbe bene il servizio diper l’operatore adclienti ma l’anomalia non si manifesta come un down diffuso, almeno al momento di questa pubblicazione. La piattaforma Downdetector, alle ore 9 di mattina, presenta un paio di centinaia di segnalazioni di malmenti. Le prime segnalazioni sono state riportate alle 7 di questa mattina per poi moltiplicarsi in questi minuti. Per quanto riguarda l’area geografica maggiormente colpita dalle difficoltà odierne, sembrerebbe essere la città dila più colpita dalle anomalie di questo giorno di metà settimana, di certo per una questione di maggiore densità demografica ma ...

