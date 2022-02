Airbus sta realizzando il motore a idrogeno per l’aereo a zero emissioni. Sarà in volo nel 2035

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Test a terra e inper ilrealizzato in collaborazione con una società di General Electrics.alimentato aliquido e il primo aereo a portarlo in quota per le proveun A380....

Advertising

JulianRoss79 : @VVMM891 @nonleggerlo Il problema è che la Santanchè secondo me pensa veramente che a Cortina si possa fare un aero… -

Ultime Notizie dalla rete : Airbus sta

DMove.it

Un ritorno al conflitto armato in Europaanche alimentando l'idea di un aumento degli ... Nella sua nota, Berenberg ha evidenziato i nomi di BAE Systems,e Rheinmetall fra quelli meglio ...A metà dicembreha consegnato il 251esimo e ultimo superjumbo A380, l'aereo passeggeri più ... comprende anche la premium economy, una classe intermedia tra la business e l'economy, che...Test a terra e in volo per il motore realizzato in collaborazione con una società di General Electrics. Sarà alimentato a idrogeno liquido e il primo aereo a portarlo in quota per le prove sarà un A38 ...Airbus, Safran e Tikehau Ace Capital annunciano di aver firmato ... % di Aubert & Duval attraverso una nuova società di partecipazione congiunta che sarebbe stata appositamente costituita per questa ...