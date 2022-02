? VIDEO | Juventus, altra mazzata: si teme la rottura del crociato per Kaio Jorge (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News? VIDEO Juventus, altra mazzata: si teme la rottura del crociato per Kaio Jorge ? L'infortunio di Keo Jorge nell'Under 23 è una brutta notizia per la Juventus che affronta una grave crisi di giocatori. Il giovane attaccante brasiliano era in lacrime per un infortunio al ginocchio. Potrebbe essere un grave infortunio per l'attaccante in un momento davvero buio per la Juventus. Il giocatore si è infortunato vicino alla rimessa laterale dopo frequenti contatti con l'avversario. Cadde a terra, in ginocchio, e l'avversario ha subito chiamato lo staff medico della Juventus: lo stesso Keo Jorge ha chiesto aiuto dolorante. Ecco un ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News?: siladelper? L'infortunio di Keonell'Under 23 è una brutta notizia per lache affronta una grave crisi di giocatori. Il giovane attaccante brasiliano era in lacrime per un infortunio al ginocchio. Potrebbe essere un grave infortunio per l'attaccante in un momento davvero buio per la. Il giocatore si è infortunato vicino alla rimessa laterale dopo frequenti contatti con l'avversario. Cadde a terra, in ginocchio, e l'avversario ha subito chiamato lo staff medico della: lo stesso Keoha chiesto aiuto dolorante. Ecco un ...

Advertising

juventusfc : ?? 'Fino alla Fine Forza Juventus!' ?? Gli amici del nostro #JOFC Madrid sono carichissimi! ???? #VillarrealJuve… - OfficialASRoma : Siamo in semifinale di Coppa Italia Primavera! ?? Juventus battuta ai rigori dopo il pareggio per 2-2. ??: 27' Mban… - SkySport : VILLARREAL-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Vlahovic (1’) ? #Parejo (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE – Andata ottavi di… - massi19732 : RT @OfficialASRoma: Siamo in semifinale di Coppa Italia Primavera! ?? Juventus battuta ai rigori dopo il pareggio per 2-2. ??: 27' Mbangula… - BiagioFerrara97 : RT @SCUtweet: #KaioJorge KO con la #Juventus U23?? 'A terra è tutto bagnato, ma piove ancora'???? -