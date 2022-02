VIDEO Sinner-Davidovich Fokina 2-1 | highlights e sintesi | l’azzurro annulla 3 match-point e vince in rimonta!

(Di martedì 22 febbraio 2022) Jannikha esordito in manierante al torneo ATP 500 di Dubai, riuscendo a sconfiggere lo spagnolo AlejandroFokin al termine di un incontro particolarmente complesso. L’altoatesino non ha brillato nel primo set e nella seconda frazione si è trovato sotto di un break, ma ha reagito e ha impattato trascinando il parziale al tie-break: sotto per 6-3 ha avuto la personalità perre treconsecutivi. Nel terzo set ha sfoggiato un livello di gioco superiore ed è così riuscire ad avere la meglio sull’iberico col punteggio di 4-6, 7-6(6), 6-3. Janniksi è così qualificato agli ottavi di finale sul cemento degli Emirati Arabi Uniti e ora è atteso dalla sempre ostica sfida col britannico Andy Murray. Il 20enne, tornato in campo dopo ...

Advertising

giulyleclerc : RT @RaiSport: ?? #Alcaraz e #Sinner: il futuro del tennis mondiale Saranno loro a prendere la vetta dell'#Atp dopo il dominio di #Djokovic,… - la_vancy : RT @RaiSport: ?? #Alcaraz e #Sinner: il futuro del tennis mondiale Saranno loro a prendere la vetta dell'#Atp dopo il dominio di #Djokovic,… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Alcaraz e #Sinner: il futuro del tennis mondiale Saranno loro a prendere la vetta dell'#Atp dopo il dominio di #Djokovic,… - RaiSport : ?? #Alcaraz e #Sinner: il futuro del tennis mondiale Saranno loro a prendere la vetta dell'#Atp dopo il dominio di… - darksa0irse : E quando Jannik Sinner verrà calpestato nel suo primo match sempre per mano di uno spagnolo, allora cosa? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sinner

OA Sport

A Dubai il talento altoatesino, Jannik, va in campo con il nuovo allenatore, cambiato dopo sette anni: Simone Vagnozzi sostituisce Riccardo Piatti...crime drama ordinato dal servizio diin streaming Peacock e ora apprendiamo che hanno firmato per due ruoli regolari gli attori Karen Robinson ( Schitt's Creek ) e Michael Mosley ( The, ...Dopo la vittoria su Davidovich Fokina all’esordio nel torneo di Dubai, Jannik Sinner si è reso protagonista di un curioso siparietto con l’intervistatrice in diretta TV. Jannik Sinner ha dovuto ...Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Jannik Sinner-Alejandro Davidovich Fokina, match valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Dubai. OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 ...