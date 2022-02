Valerio Brandimarte | giovedì il funerale del 25enne morto sulla Nettunense

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ariccia e tutti i Castelli Romani salutano per l’ultima volta, ilin un tragico incidente lo scorso 5 febbraio in via Nettunese, ad Albano Laziale, all’una e quaranta di notte. I suoi funerali verrano celebrati24 febbraio 2022, alle 11, nella chiesa del Nome Santissimo della Beata Vergine Maria di Fontana di Papa, la località di Ariccia dove risiedeva con la sua famiglia. Leggi anche: Mortale: la famiglia dicerca testimoni: i funerali24 febbraio Una cerimonia che sarà partecipatissima, il giovane era conosciuto e ben voluto da tutti nella sua città e il suo tragico destino ha ...