Spider-Man: No Way Home, Tom Holland: "Uno degli interpreti di Peter Parker ha un sedere finto nel costume" (Di martedì 22 febbraio 2022) Tom Holland ha svelato che uno degli altri interpreti di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield o Tobey Maguire, indossava un sedere finto nel costume. Tom Holland ha condiviso un dettaglio curioso delle riprese di Spider-Man: No Way Home sostenendo che uno degli altri interpreti di Peter Parker, Andrew Garfield o Tobey Maguire abbia indossato un sedere finto insieme al suo costume da supereroe. Nel film campione di incassi è stato introdotto il multiverso che ha permesso a varie versioni di Peter di entrare in scena.

