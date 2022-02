Serie B 2021/2022: tra Pisa e Parma è soltanto un moscio 0-0 (Di martedì 22 febbraio 2022) Gara non troppo intensa a Pisa tra Pisa e Parma che termina con un pareggio per 0-0. Difese ordinate, portieri attenti e poche occasioni. Nessuno si rende quasi mai pericolo per tutta la gara. Nerazzurri che perdono una grande occasione di andare al primo posto, rimanendo terzi, ma a pari punti con Cremonese e Lecce. Parma invece sempre quattordicesimo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti studio. Gara che però non si sblocca praticamente mai. Le difese sono palesemente più attrezzate degli attacchi. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Anche qui la partenza non è lanciata, e il ritmo è blando, per non dire blandissimo. Nonostante i 10 cambi e i 4 cartellini gialli, la gara non si sblocca dalla parità. ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Gara non troppo intensa atrache termina con un pareggio per 0-0. Difese ordinate, portieri attenti e poche occasioni. Nessuno si rende quasi mai pericolo per tutta la gara. Nerazzurri che perdono una grande occasione di andare al primo posto, rimanendo terzi, ma a pari punti con Cremonese e Lecce.invece sempre quattordicesimo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I VOTI E LE PAGELLE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti studio. Gara che però non si sblocca praticamente mai. Le difese sono palesemente più attrezzate degli attacchi. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Anche qui la partenza non è lanciata, e il ritmo è blando, per non dire blandissimo. Nonostante i 10 cambi e i 4 cartellini gialli, la gara non si sblocca dalla parità. ...

