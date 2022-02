Advertising

Agenzia_Ansa : Insulti razzisti rivolti a un giovane calciatore durante una partita del campionato dilettanti. '...torna nella giu… - leggoit : #Foggia «Scimmia, torna nella giungla»: insulti razzisti al calciatore 21enne - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Torna nella giungla scimmia'. Così è stato apostrofato Abdoulaye Fofana un calciatore di 21 anni della Guinea della squ… - Daviderel4 : RT @Agenzia_Ansa: Insulti razzisti rivolti a un giovane calciatore durante una partita del campionato dilettanti. '...torna nella giungla s… - EPanzini : RT @Agenzia_Ansa: Insulti razzisti rivolti a un giovane calciatore durante una partita del campionato dilettanti. '...torna nella giungla s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scimmia torna

nella giungla,'. Così è stato apostrofato Abdoulaye Fofana un calciatore di 21 anni della Guinea della squadra Heraclea dei Monti Dauni, a Foggia, che milita nel girone C del campionato ..."...nella giungla". Così è stato apostrofato Abdoulaye Fofana un calciatore di 21 anni della Guinea della squadra Heraclea dei Monti Dauni (Foggia) che milita nel campionato dilettanti di ...Abdoulaye Fofana è un giovane calciatore 21enne della Guinea che gioca nella squadra Heraclea dei Monti Dauni a Foggia e milita nel campionato dilettanti di prima categoria (girone C) Gli insulti sono ...‘Negro di merda, torna nel tuo Paese’. E ancora: ‘Scimmia, gorilla, torna nella foresta: in Africa’. Succede questo in Prima categoria dilettantistica. Il 21enne Abdoulaye Fofana, in forza ...