Sassuolo, Berardi unico in Europa: nessuno come lui in doppia-doppia cifra (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attaccante del Sassuolo Berardi è l’unico nei top campionati ad aver totalizzato almeno 10 gol e 10 assist Domenico Berardi, grande protagonista nella vittoria del Sassuolo in casa dell’Inter, guarda tutti dall’alto in basso nei top campionati europei. come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’esterno neroverde è l’unico ad aver raggiunto la doppia-doppia cifra: 10 gol e 10 assist almeno. Meglio di gente del calibro di Mbappé (12 reti e 9 assist) e Benzema (18-9). Una stagione super per Berardi, con il c.t. Roberto Mancini che spera di averlo in questa condizione anche nei playoff mondiali. È lui una delle speranze dell’Italia per volare in Qatar a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attaccante delè l’nei top campionati ad aver totalizzato almeno 10 gol e 10 assist Domenico, grande protagonista nella vittoria delin casa dell’Inter, guarda tutti dall’alto in basso nei top campionati europei.riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’esterno neroverde è l’ad aver raggiunto la: 10 gol e 10 assist almeno. Meglio di gente del calibro di Mbappé (12 reti e 9 assist) e Benzema (18-9). Una stagione super per, con il c.t. Roberto Mancini che spera di averlo in questa condizione anche nei playoff mondiali. È lui una delle speranze dell’Italia per volare in Qatar a ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, pioggia di insulti per Berardi sui social dopo la grande prova contro l'Inter - elpentoFVCR : @AnfetaMilan Berardi + Belotti non sarebbe male; certo bisogna vedere quanto vogliono quelli del Sassuolo e/o se ci… - CalcioNews24 : Che numeri per #Berardi - gilnar76 : Calciomercato #Milan: Berardi? Un’offerta ha indispettito il Sassuolo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Milan su #Berardi? #Sassuolo indispettito -