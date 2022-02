‘Pischelli coltelli’ | dopo la 15enne di Tor Bella Monaca | accoltellato un 18enne sulla Cassia Un fenomeno crescente che mette paura

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 febbraio 2022) I sociologi puntano il dito contro i disagi seguiti all’isolamento sociale dovuto ai due anni di lockdown subiti, gli psicologi invece condannano fermamente social e games, che la maggior parte dei ragazzi, con la ‘complicità’ dei genitori continuano a subire passivamente. E la lista potrebbe proseguire ad oltranza fatto è che, nel frattempo, in numero sempre piùle nuove generazioni affidano alla violenza gratuita ogni tipo di soluzione. Da mesi al Nord, addirittura, le risse vengono annunciate attraverso i social. Milano (senza citare le indegne violenze di Capodanno), la notte è in balia delle baby gang: ‘ragazzini’ di appena 16 anni che fino alle 5 del mattino scorrazzano liberamente per le vie centrali e non del capoluogo, affrontandosi con coltelli e cocci di vetro., ieri a Tor ...