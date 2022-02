Pedro Acosta ha battuto ogni record a Portimao (Di martedì 22 febbraio 2022) Manca davvero poco all’inizio del motomondiale 2022 e i Team e i vari piloti stanno scaldando i motori in vista del primo appuntamento in Qatar il 6 marzo. In questi giorni si sono tenuti i test pre stagionali a Portimao e il rookie di Moto2, Pedro Acosta, ha battuto ogni record. La Suzuki è quasi pronta per la MotoGP 2022 Pedro Acosta ha battuto ogni record: quali sono i suoi numeri? Gli ultimi test pre stagionali che si sono corsi a Portimao, Portogallo, lo hanno confermato ancora una volta: Pedro Acosta potrebbe essere il pilota del mondiale 2022. Il rookie del Team KTM Ajo continua a sorprendere in pista e durante il terzo giorno di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Manca davvero poco all’inizio del motomondiale 2022 e i Team e i vari piloti stanno scaldando i motori in vista del primo appuntamento in Qatar il 6 marzo. In questi giorni si sono tenuti i test pre stagionali ae il rookie di Moto2,, ha. La Suzuki è quasi pronta per la MotoGP 2022ha: quali sono i suoi numeri? Gli ultimi test pre stagionali che si sono corsi a, Portogallo, lo hanno confermato ancora una volta:potrebbe essere il pilota del mondiale 2022. Il rookie del Team KTM Ajo continua a sorprendere in pista e durante il terzo giorno di ...

