Novavax | medico no-vax | “Potrebbe essere più sicuro ed efficace”

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se si tratta di un vaccino proteico che contiene il virus attenuato o inattivato, appartiene alla categoria dei vaccini di vecchia generazione, che hanno una sperimentazione centennale: sicuramente sappiamo a cosa andiamo incontro, a differenza di questi altri vaccini di cui non conosciamo quali possanole possibili conseguenze a distanza. Questa è la differenza sostanziale e importantissima. Ma devo ancora studiarlo e capire bene come è fatto, per pronunciarmi”. Così all’Adnkronos Salute Mariano Amici, ildi Ardea sospeso senza stipendio per le sue posizioni contrarie ai vaccini anti-Covid, sul nuovo vaccino in arrivo in settimana in Italia. “Per quanto riguarda l’efficacia – chiosa poi Amici – trattandosi di un vaccino per un virus che muta, è sempre molto relativa perché tra il momento in cui viene isolato il virus, ...

"Per la fine di questa settimana - ha aggiunto Figliuolo - arriverà il vaccino, ne ... io non sono une quindi dico alle famiglie 'rivolgetevi ai vostri pediatrì, cercate di capire ......Quarta dose solo per i fragili Sulla quarta dose ilè chiaro 'Penso sia realistico, salvo emergenze, che la facciano i soggetti fragili, come per l'antinfluenzale'. E nel nuovo vaccino...Ma devo ancora studiarlo e capire bene come è fatto, per pronunciarmi”. Così all’Adnkronos Salute Mariano Amici, il medico di Ardea sospeso senza stipendio per le sue posizioni contrarie ai vaccini ...ROMA, 22 feb. – "Per la fine di questa settimana arriverà in Italia il vaccino Novavax" ha confermato ieri il commissario ... anti Covid avrà una platea "abbastanza estensiva". Tra medici e scienziati ...