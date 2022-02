Letta, lingua di legno sulla giustizia (Di martedì 22 febbraio 2022) Una posizione bisogna pur prenderla alla fine, anche controvoglia. Dunque ieri pomeriggio Enrico Letta, in direzione del Pd, ha messo qualche punto forse non fermissimo sui referendum per la giustizia: due no e tre nì (nella sostanza sarebbero sì, ma “le riforme più importanti sono quelle che sono in Parlamento”, insomma meglio se non si va alle urne). La mattina si era aperta però in modo assai diverso, per il segretario dem, con un intervento sulla prima pagina di Repubblica dedicato al tema del referendum che non c’è, quello sull’eutanasia: “Sul fine vita il Parlamento deve decidere subito”. Letta va all’attacco della politica in cui “la modernità fatica a entrare nell’agenda del legislatore”. Giusto e legittimo il richiamo alla necessaria azione del Parlamento, dopo che il quesito dell’Associazione Coscioni è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Una posizione bisogna pur prenderla alla fine, anche controvoglia. Dunque ieri pomeriggio Enrico, in direzione del Pd, ha messo qualche punto forse non fermissimo sui referendum per la: due no e tre nì (nella sostanza sarebbero sì, ma “le riforme più importanti sono quelle che sono in Parlamento”, insomma meglio se non si va alle urne). La mattina si era aperta però in modo assai diverso, per il segretario dem, con un interventoprima pagina di Repubblica dedicato al tema del referendum che non c’è, quello sull’eutanasia: “Sul fine vita il Parlamento deve decidere subito”.va all’attacco della politica in cui “la modernità fatica a entrare nell’agenda del legislatore”. Giusto e legittimo il richiamo alla necessaria azione del Parlamento, dopo che il quesito dell’Associazione Coscioni è ...

CauseSanti : #BenedettoXVI Cirillo e Metodio erano convinti che i singoli popoli non potessero ritenere di aver ricevuto piename… - SardusFelix : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Devono aver più paura della lingua italiana. Fossi Letta prenderei a calci in culo… - velaperleperson : @Clab_Cla @Tradecon1 @FloydJethro69 @Dissidia31059 @pbecchi @UniofOxford Letta?.Missa che neanche l'inglese è la su… - f_hassel : @guidomarchello Una parte in effetti l'ho letta in lingua originale ?? - Comunica_Marzia : RT @rafmarchese: La scrittrice italiana più letta al mondo: Dacia Maraini a #lalinguamadre. Il giapponese era per me un modo di guardare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta lingua Putin si riprende il Donbass Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ha aperto la direzione nazionale del partito. L'Aula della ...da genitori stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione in lingua ...

Ucraina. Putin e le legittime richieste di autonomia delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk (A. Puccio) La scelta di Putin può essere letta in vari modi. La più pessimista potrebbe essere che, dato che ...autonomia e rispetto delle loro tradizioni culturali come poter parlare il russo come lingua ...

Letta, lingua di legno sulla giustizia Il Foglio Umiliate e offese della Cina rurale Cancellate la parola “madre” dalla lingua cinese! Così si intitola la poesia che Yang ... E il fenomeno delle donne rapite a scopo matrimoniale, come si legge in numerosi post nella rete cinese, non ...

Incancellabile Pasolini. Cosa resta (e perché la sua lezione è ancora viva) I romanzi, le poesie, il film, l’esistenza che si lega all’arte. A cent’anni dalla nascita dello scrittore friulano un bilancio della sua opera e di ciò che rappresenta nell’immaginario di oggi. Non s ...

