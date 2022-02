Inquinamento da plastica | per i cittadini serve un trattato globale

(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – In media circa il 90% delle persone intervistate in 28 paesi ritiene che avere unsullasia importante per affrontare efficacemente la crisi dell’da; inoltre, l’85% desidera che produttori e rivenditori siano ritenuti responsabili del fine vita degli imballaggi in. L’opinione degli italiani intervistati è tra le top ten: siamo al sesto posto con una percentuale del 94% degli intervistati a favore del. Lo rivelano il Wwf e la Plastic Free Foundation che hanno commissionato all’Ipsos un’indagine su oltre 20.000tra i 17 e i 74 anni intervistati a fine 2021: si tratta del primo sondaggio completo esulla necessità di un ...

Adnkronos

Wwf e Plastic free foundation che chiedono di stabilire standard elevati per affrontare tutte le fasi del ciclo di vita della plastica e definire la strada per porre fine all'inquinamento da plastica. Una responsabilità verso l'ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell'inquinamento da plastica.