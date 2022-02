Il debutto di Silvia Toffanin a Striscia la notizia (con tapiro)

(Di martedì 22 febbraio 2022) Per una settimana la conduttrice di Verissimo passa al timone del tg satirico accanto a Ezio Greggio e promette scintille

Toffanin fa il suoa Striscia la notizia: gli ascolti crescono? Ecco i dati del 21 febbraio ...La puntata di Striscia la Notizi a andata in onda ieri sera, lunedì 21 febbraio, su Canale 5 ha segnato ildiToffanin alla guida dello storico tg satirico di Mediaset. Per la conduttrice si trattava della prima volta dietro al bancone insieme a Ezio Greggio . La presentatrice lo affiancherà ...Una parentesi al vetriolo: per una settimana – dal 21 al 26 febbraio – Silvia Toffanin arriva al timone di Striscia la notizia e il debutto promette già scintille. Quando, prima della trasmissione, il ...Spettacoli e Cultura - Vediamo, quindi, tutto ciò che sappiamo sulla biografia e la carriera di Silvia Toffanin. Il debutto e la prima parte della carriera di Silvia Toffanin Silvia Toffanin è nata a ...