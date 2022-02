Il Barcellona voleva De Zerbi? Svelata la verità: 'Vedrete, in futuro si farà' (Di martedì 22 febbraio 2022) C'è stato un momento in cui il Barcellona ha pensato a Roberto De Zerbi per la panchina. Lo rivela l'ex dirigente del club: "E'... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) C'è stato un momento in cui ilha pensato a Roberto Deper la panchina. Lo rivela l'ex dirigente del club: "E'...

Advertising

sportli26181512 : Il Barcellona voleva De Zerbi? Svelata la verità: 'Vedrete, in futuro si farà': C'è stato un momento in cui il Barc… - airportman75 : RT @SCUtweet: R.Planes (ex DS #Barca) a SKY ?? #Locatelli è fortissimo e sarebbe perfetto nel Barcellona; ci abbiamo provato ma voleva solt… - Fiorentinanews : Il retroscena: 'Due anni fa il #Barcellona voleva #Vlahovic in prestito, ma...' #Fiorentina #calciomercato - AdeNugraha999 : RT @SCUtweet: R.Planes (ex DS #Barca) a SKY ?? #Locatelli è fortissimo e sarebbe perfetto nel Barcellona; ci abbiamo provato ma voleva solt… - chiesaalcentro : RT @SCUtweet: R.Planes (ex DS #Barca) a SKY ?? #Locatelli è fortissimo e sarebbe perfetto nel Barcellona; ci abbiamo provato ma voleva solt… -