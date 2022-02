Gf Vip, da Katia Ricciarelli a Nathalie Caldonazzo: tutte le nomination (Di martedì 22 febbraio 2022) La quarantatreesima puntata del Gf Vip ci ha regalato tantissime emozioni: dall’eliminazione di Kabir Bedi all’uscita (di nuovo) di Alex Belli dalla Casa di Cinecittà, che si è lasciato alle spalle una situazione ancora poco delineata con la moglie Delia Duran e tutto lo sdegno di Soleil Sorge. Poi le nomination. Con la fine del reality show sempre più vicina, l’ultima nomination è fondamentale per scoprire quali sono – e saranno – gli equilibri nella casa. Vi raccomandiamo... Gf Vip, duro scontro tra Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan Nella puntata del 21 febbraio, ad essere nominati sono stati Katia Ricciarelli, Nathalie Caldonazzo e Davide Silvestri. La prima a votare ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) La quarantatreesima puntata del Gf Vip ci ha regalato tantissime emozioni: dall’eliminazione di Kabir Bedi all’uscita (di nuovo) di Alex Belli dalla Casa di Cinecittà, che si è lasciato alle spalle una situazione ancora poco delineata con la moglie Delia Duran e tutto lo sdegno di Soleil Sorge. Poi le. Con la fine del reality show sempre più vicina, l’ultimaè fondamentale per scoprire quali sono – e saranno – gli equilibri nella casa. Vi raccomandiamo... Gf Vip, duro scontro tra, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan Nella puntata del 21 febbraio, ad essere nominati sono statie Davide Silvestri. La prima a votare ...

