Gazzetta: il Napoli è aggrappato a Osimhen, né Mertens né Petagna possono sostituirlo (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora una volta, contro il Cagliari, il Napoli ha dimostrato di aver bisogno imprescindibile di Victor Osimhen per risolvere le partite più difficili. Se non fosse stato per il gol del nigeriano, ieri, la squadra di Spalletti sarebbe stata sconfitta. La Gazzetta dello Sport scrive: “Aggrappati a Victor Osimhen. Ha ancora qualche problemino ma ieri sera è entrato e con il suo gol ha reso meno amaro l’attimo non colto di andare in vetta. L’uomo mascherato da quando è rientrato dopo la frattura dello zigomo ha giocato 5 partite e segnato soltanto due gol. Il Napoli ha bisogno di lui al massimo della condizione per coltivare il sogno scudetto. Né Petagna, che sta facendo il suo ma non è mai stato un goleador, né Mertens, appena rientrato dall’infortunio alla spalla, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora una volta, contro il Cagliari, ilha dimostrato di aver bisogno imprescindibile di Victorper risolvere le partite più difficili. Se non fosse stato per il gol del nigeriano, ieri, la squadra di Spalletti sarebbe stata sconfitta. Ladello Sport scrive: “Aggrappati a Victor. Ha ancora qualche problemino ma ieri sera è entrato e con il suo gol ha reso meno amaro l’attimo non colto di andare in vetta. L’uomo mascherato da quando è rientrato dopo la frattura dello zigomo ha giocato 5 partite e segnato soltanto due gol. Ilha bisogno di lui al massimo della condizione per coltivare il sogno scudetto. Né, che sta facendo il suo ma non è mai stato un goleador, né, appena rientrato dall’infortunio alla spalla, ...

