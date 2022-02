Formazioni ufficiali Villarreal Juve | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ledimatch valido per gli ottavi di finale della Champions League: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022.(4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso. All. Emeryntus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.