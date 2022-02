F1, Toto Wolff: “In futuro cinque o sei squadre potranno vincere. Abbiamo attirato un pubblico più giovane” (Di martedì 22 febbraio 2022) La Formula 1 degli ultimi anni ha assistito, di fatto, a un vero e proprio dominio della Mercedes, guidata da Toto Wolff e trascinata dall’incredibile talento, in pista, del sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton. Qualcosa, però, sta cambiando. Questa è l’opinione del direttore esecutivo della Mercedes Wolff: se, in tempi recenti, le scuderie che hanno lottato per i due titoli stagionali (piloti e costruttori) sono state sempre le stesse (Mercedes e Red Bull su tutte), nel prossimo futuro non sarà più così. Lo testimoniano le parole di Toto Wolff riportate da Speedweek: “Credo che in futuro cinque o sei squadre potranno lottare per la vittoria finale, e questo è un bene per l’intero movimento della Formula 1; ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) La Formula 1 degli ultimi anni ha assistito, di fatto, a un vero e proprio dominio della Mercedes, guidata dae trascinata dall’incredibile talento, in pista, del sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton. Qualcosa, però, sta cambiando. Questa è l’opinione del direttore esecutivo della Mercedes: se, in tempi recenti, le scuderie che hanno lottato per i due titoli stagionali (piloti e costruttori) sono state sempre le stesse (Mercedes e Red Bull su tutte), nel prossimonon sarà più così. Lo testimoniano le parole diriportate da Speedweek: “Credo che ino seilottare per la vittoria finale, e questo è un bene per l’intero movimento della Formula 1; ...

