È morto Mark Lanegan, la voce grunge e inquieta degli Screaming Trees: aveva 57 anni (Di martedì 22 febbraio 2022) È morto a 57 anni Mark Lanegan, musicista e cantantautore statunitense, co-fondatore degli Screaming Trees ed ex membro dei Queens of the Stone Age. «Il nostro amato amico Mark Lanegan è morto questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda – si legge in una nota sull’account Twitter ufficiale del cantautore -. Mark è stato un amato cantante, cantautore, autore e musicista, aveva 57 anni e lascia sua moglie Shelley. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia». Lanegan è stata un delle voci più graffianti, inquiete, tormentate e apprezzate della musica stoner, del ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Èa 57, musicista e cantantautore statunitense, co-fondatoreed ex membro dei Queens of the Stone Age. «Il nostro amato amicoquesta mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda – si legge in una nota sull’account Twitter ufficiale del cantautore -.è stato un amato cantante, cantautore, autore e musicista,57e lascia sua moglie Shelley. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia».è stata un delle voci più graffianti, inquiete, tormentate e apprezzate della musica stoner, del ...

