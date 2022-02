Champions League | Rangnick | “Con Atletico gara fisica | Simeone allenatore top”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ralf, tecnico del Manchester United, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale dicontro l’Madrid al Wanda Metropolitano. Di seguito le sue parole: “Contro l’Madrid ci attendono due gare molto fisiche ed emozionanti. Diegoè uno degli allenatori migliori d’Europa. Loro hanno un’identità chiara e riconoscibile. La squadra è sempre molto ‘appassionata’ e rispecchia il carattere del suoè probabilmente l’più appassionato in circolazione. Ha impresso il suo stile e in un team che riflette in pieno certe emozioni. Dobbiamo cercare di eguagliare il loro livello di energie e la loro passione in entrambe le gare di ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

LONDRA - Il Lille per la seconda volta nella sua storia si gioca gli ottavi die come in occasione della stagione 2006 - 07, quando venne eliminato dal Manchester United, affronta di nuovo una squadra inglese. Ai francesi, capaci di vincere il gruppo G ...LONDRA - A poche ore dal match di andata degli ottavi di finale dicontro il Lille il Chelsea fa i conti con il deludente : "Non è nemmeno il momento di ridere e fare battute su di lui. È sotto i riflettori e noi lo proteggeremo" . Vedremo che ...Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.è evidente che la città di San Pietroburgo non potrà ospitare la finale di Champions League prevista per il prossimo 22 maggio". Così in una nota la capodelegazione del Movimento 5 Stelle al ...