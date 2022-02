Can Yaman e Hande Erçel insieme per una nuova serie tv? L’indiscrezione

(Di martedì 22 febbraio 2022) Canè attualmente impegnato sul set di Viola come il mare. Lafiction targata Mediaset che tra poco andrà in onda in prima assoluta lo sta vedendo recitare al fianco di Francesca Chillemi. Tra i due sembra ci sia un’ottima complicità, che non si nasconde nemmeno dietro la telecamera, anzi. I due attori … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Domenica vista mare pere Francesca Chillemi. I due attori, tornati a Palermo per proseguire le riprese della serie tv 'Viola come il mare', si sono concessi una pausa dai ritmi incessanti del set per un pranzo a ...Domenica l'attoree Francesca Chillemi si sono presi una pausa dal set della loro serie tv per un pranzo al ...Can Yaman è attualmente impegnato sul set di Viola come il mare. La nuova fiction targata Mediaset che tra poco andrà in onda in prima assoluta lo sta vedendo recitare al fianco di Francesca ...Amo le sfide. Si è capito no?“. Sandokan sarà in lingua inglese, almeno secondo quanto rivelato anche dallo stesso Can Yaman. Quindi Maria Chiara potrebbe essere la nuova Marianna della serie Sandokan ...