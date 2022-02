Cagliari, Nandez vicino al rientro in campo (Di martedì 22 febbraio 2022) Buone notizie per il Cagliari, si avvicina il rientro in campo per Nandez. El Leon, così soprannominato, potrà presto prendere parte alle future sfide dei sardi. Cagliari Nandez infortunioSecondo quanto scrive L’Unione Sarda, l’uruguaiano è pronto a tornare in campo. Fermo dalla sfida contro il Sassuolo, Nandez potrebbe essere tra i possibili titolari nel match degli isolani contro il Torino. Mazzarri, dopo l’importante pareggio ottenuto contro il Napoli può tornare a breve a contare su un altro membro della rosa. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Buone notizie per il, si avvicina ilinper. El Leon, così soprannominato, potrà presto prendere parte alle future sfide dei sardi.infortunioSecondo quanto scrive L’Unione Sarda, l’uruguaiano è pronto a tornare in. Fermo dalla sfida contro il Sassuolo,potrebbe essere tra i possibili titolari nel match degli isolani contro il Torino. Mazzarri, dopo l’importante pareggio ottenuto contro il Napoli può tornare a breve a contare su un altro membro della rosa. Francesco Canu

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Subito in campo la squadra di mister #Mazzarri che ha iniziato i lavori in vista della gara di domenic… - AndresCorderos : I miei disagiati preferiti: 1- la squadra più in forma della serie ahahahahah 2- Cagliari infortunati: Strotman… - niun68 : @anna_1951 Non così fresco. Tanti giocatori che rientrano da infortuni, senza Nandez. Quelle sono scuse. Se punti a… - julien170905 : @giuli_valle @Azzurraluna410 No Giuliana, al Cagliari mancavano Nandez e Strootman ma hanno giocato indiavolati. I nostri delle femminucce - titty_napoli : RT @Torrenapoli1: Il #Cagliari recupera Pavoletti, ma niente Nandez, che resta out con i soliti Rog, Strootman e Walukiewicz -