Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 21 febbraio 2022

(Di martedì 22 febbraio 2022): idei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Makari ha totalizzato in media 5284 spettatori, 24.42% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3551 spettatori (share 22.87%). La puntata di Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 911 spettatori (4.20%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso si è portata a casa 900 spettatori (3.72%), mentre la puntata del programma di approfondimento PresaDiretta su Rai3 ha interessato 1176 spettatori (5.12%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 1016 spettatori (5.62%), mentre lo ...