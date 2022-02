A Dubai Sinner annulla 3MP a Davidovich Fokina: mercoledì trova Murray (alle 11 in tv) (Di martedì 22 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, supera in rimonta lo spagnolo e mercoledì affronterà l’ex numero uno del mondo. Lunedì Musetti, in gara con una wild card, sconfitto in due set dal n.1 del mondo Djokovic, tornato in campo dopo il “caso Australia” Leggi su federtennis (Di martedì 22 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, supera in rimonta lo spagnolo eaffronterà l’ex numero uno del mondo. Lunedì Musetti, in gara con una wild card, sconfitto in due set dal n.1 del mondo Djokovic, tornato in campo dopo il “caso Australia”

