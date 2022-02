Zakaria divide i tifosi | ” Mi ricorda Iniesta” Scoppia la polemica

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Denisè stato uno dei grandi colpi di mercato della Juve che ha potuto così rafforzare la rosa, ma attenzione alle prime critiche. La Juventus è stata la grande protagonista del mercato di gennaio, riuscendo ad acquistare due dei migliori giocatori disponibili sulla piazza come Dusan Vlahovic e Denis, ma le ultime prestazioni sotto tono hanno già fatto scattare polemiche e ironie nei confronti dell’elvetico che deve ora dimostrare tutto il suo valore. DenisFoto (GettyImages)Quando si acquista un nuovo giocatore è normale che ci si aspetti tantissimo da lui e che possa essere un calciatore in grado di alzare il livello tecnico della squadra e far sì che possa integrarsi il prima possibile con il resto della rosa. Denisera arrivato a Torino dal Borussia Monchengladbach con le pretese di ...

Juve Dipendenza

... non basta un Vlahovic, o uno, oggi decisamente fuori partita, per stravolgere un'annata ... Proprio nel momento clou della stagione, quello in cui si traccia un confine netto cheil tutto ...Dopo i fuochi di artificio con gli arrivi di Vlahovic e, ora la Juventus comincia a realizzare anche le operazioni di contorno. In casa bianconera ... Il rinnovo a De Sciglioi tifosi La ...Un doppio colpo imminente che ha già diviso la piazza lodinese, come conferma l'hashtag #ParaticiOut lanciato da numerosi sostenitori del Tottenham in queste ultime ore. 14.14 - Si lavora per far ...