Verso Cagliari-Napoli: quale tridente schiererà Spalletti? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, ci sarà il calcio d'inizio del Monday Night della 26a giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli. La partita si terrà presso l'Unipol Domus alle ore 19.00. Una sfida molto importante per entrambe le compagini: da un lato la formazione allenata da Luciano Spalletti punta a tutti i costi ai tre punti con la possibilità di agganciare il Milan in vetta alla classifica (reduce da un pareggio in casa della Salernitana) e di superare l'Inter, che invece ieri è uscita sconfitta dal Meazza contro un ottimo Sassuolo. Dall'altro la formazione guidata dall'ex Walter Mazzarri occupa la terz'ultima posizione in classifica e, in caso di vittoria, potrebbe uscire dalla zona retrocessione sorpassando il Venezia. Insomma, si prospetta una gara molto combattuta.

