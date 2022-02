(Di lunedì 21 febbraio 2022)frontale acon 4trasportato in. Un sinistro stradale è avvenuto su Via Caranella a. Si è trattato di un violento scontro frontale tra 2 auto, una Fiat Qubo e una Fiat Punto. L’urto, molto violento, ha provocato 4: i due occupanti della Punto, un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 23 anni, sono rimasti entrambiin modo lieve e trasportati lui al NOC e lei all’ospedale di, mentre sulla Qubo c’era un uomo di 45 anni, anche lui ferito in modo lieve e trasportato a Latina, e il figlioche è subito apparso in gravissime condizioni. Il giovanissimo è stato subito portato al Bambin Gesù a Roma grazie all’intervento ...

Advertising

italiaserait : Velletri, grave incidente, 4 feriti: 13enne in eliambulanza - CasilinaNews : Incidente frontale a #Velletri: grave un ragazzo di 13 anni - ilmamilio : Velletri | Grave incidente stradale. Frontale tra due auto: 13enne trasportato in elisoccorso al Bambino Gesù… -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri grave

- Paura a, dove nel pomeriggio di domenica 20 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in ... Il ferito piùè stato proprio l'occupante più giovane che gli operatori ...Tribunalesez. II, 22/11/2021, n.2121 Maltrattamenti avvenuti in casa di cura e ricovero ... allorquando risulti evidente lacolpevolezza del chirurgo e del personale infermieristico, ...Grave incidente frontale a Velletri con 4 feriti: 13enne trasportato in eliambulanza. Un sinistro stradale è avvenuto su Via Caranella a Velletri. Si è trattato di un violento scontro frontale tra 2 a ...VELLETRI - Paura a Velletri, dove nel pomeriggio di domenica 20 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui si sono scontrate frontalmente due a ...