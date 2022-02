Ucraina | c' e' una piccola New York anche nel Donbass

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La citta' di Novgorodske nella regione orientale di Donetsk ha lottato per anni per riavere il suo vecchio nome: New. Oggi, con lo scoppio della violenza nell'Est e dove la lotta con i ...

pierofassino : ???Noi presidenti delle Comm. esteri #G7 esprimiamo preoccupazione per le minacce a pace, sicurezza e integrità terr… - Agenzia_Ansa : FLASH I Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di Donetsk, nell'Ucraina orientale, vicino al palazzo d… - Tg1Rai : Il possibile vertice di #Putin con #Biden può rappresentare una svolta nella ricerca di una soluzione diplomatica a… - alexfoti : RT @Agenzia_Ansa: FOTO | 'Nuove immagini satellitari mostrano una intensificazione dell'attività tra le unità russe vicino al confine nord-… - DanieleDann1 : ?? Crisi #Ucraina: L'esercito russo e le guardie di frontiera hanno impedito una violazione del confine da parte di… -

Il Cremlino definisce 'prematura' l'organizzazione di un vertice tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente Vladimir Putin sull', mentre lo zar russo convocaseduta straordinaria del Consiglio di sicurezza. Quando sembrava aprirsi lo spiraglio diplomatico salta tutto. Il colloquio Macron - Putin si era chiuso ...Tra le principali Borse europee seduta negativa per Francoforte , che mostraperdita dello 0,89%, senza slancio Londra , che negozia con un - 0,19%, e sotto pressione Parigi , che accusa un calo ...dopo che il Cremlino ha raffreddato le speranze di un incontro tra il presidente Usa Joe Biden e Vladimir Putin per favorire una soluzione diplomatica della crisi ucraina. Dopo che il presidente ...La citta' di Novgorodske nella regione orientale di Donetsk ha lottato per anni per riavere il suo vecchio nome: New York. Oggi, con lo scoppio ...