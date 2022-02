Tom Holland, sua madre ha chiesto ai Marvel Studios di concedergli più pause per la toilette (Di lunedì 21 febbraio 2022) La star di Spider-Man, Tom Holland, ha raccontato che sua madre ha chiesto ai Marvel Studios di concedere a suo figlio più pause per la toilette. Impegnato con il tour promozionale di Uncharted, la star di Spider-Man, Tom Holland, ha raccontato al Live with Kelly and Ryan un divertente aneddoto su sua madre. A quanto pare, infatti, la madre di Tom Holland avrebbe chiesto ai Marvel Studios di concedere a suo figlio più pause per andare alla toilette. L'attore ha raccontato: "Durante le riprese del primo Spider-Man, indossavo la tuta anche per 11 ore al giorno. Ero più giovane e volevo impressionare la produzione. Volevo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) La star di Spider-Man, Tom, ha raccontato che suahaaidi concedere a suo figlio piùper la. Impegnato con il tour promozionale di Uncharted, la star di Spider-Man, Tom, ha raccontato al Live with Kelly and Ryan un divertente aneddoto su sua. A quanto pare, infatti, ladi Tomavrebbeaidi concedere a suo figlio piùper andare alla. L'attore ha raccontato: "Durante le riprese del primo Spider-Man, indossavo la tuta anche per 11 ore al giorno. Ero più giovane e volevo impressionare la produzione. Volevo ...

