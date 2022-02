Spopola in rete l’omelia del Don Matteo di Brescia che canta “Brividi” di Mahmood e Blanco (video) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una clip che in rete è diventata virale mostra il parroco della basilica di San Giovanni a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, che canta e cita “Brividi” il testo della canzone vincitrice del festival di Sanremo. “Immagino San Pietro che incontra San Remo e lui gli dice ‘Hai visto chi ha vinto?”. Dopodiché inserisce le parole del brano in una predica che utilizza il linguaggio contemporaneo, rivolgendosi a un target di giovani. E cita anche altre canzoni del Festival, da Elisa a Gianni Morandi. Il parroco canta “Brividi” dal pulpito: “Spiego il Vangelo con la quotidianità” Si tratta di Don Matteo Selmo, 38enne co-parroco di Lonato del Garda. Nelle ultime ore sta diventando una vera e propria star dei social grazie a una sua omelia, risalente alla domenica ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una clip che inè diventata virale mostra il parroco della basilica di San Giovanni a Lonato del Garda, in provincia di, chee cita “” il testo della canzone vincitrice del festival di Sanremo. “Immagino San Pietro che incontra San Remo e lui gli dice ‘Hai visto chi ha vinto?”. Dopodiché inserisce le parole del brano in una predica che utilizza il linguaggio contemporaneo, rivolgendosi a un target di giovani. E cita anche altre canzoni del Festival, da Elisa a Gianni Morandi. Il parroco” dal pulpito: “Spiego il Vangelo con la quotidianità” Si tratta di DonSelmo, 38enne co-parroco di Lonato del Garda. Nelle ultime ore sta diventando una vera e propria star dei social grazie a una sua omelia, risalente alla domenica ...

