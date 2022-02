Spazio, contratto Asi e Thales Alenia Space: al via Prisma seconda generazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Parte la fase di studio per la seconda generazione di Prisma, il satellite tutto italiano che con i suoi occhi super tecnologici sta cambiando il modo di osservare la Terra dallo Spazio. L'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) hanno annunciato di avere siglato un contratto per uno studio di fattibilità per avviare la missione applicativa del satellite italiano per l'Osservazione della Terra che raggiungerà il suo precursore Prisma (Precursore IperSpettrale della Missione Applicativa), lanciato il 21 marzo 2019 dalla base di Kourou nella Guyana Francese. Il contratto è stato firmato dal direttore generale dell'Asi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Parte la fase di studio per ladi, il satellite tutto italiano che con i suoi occhi super tecnologici sta cambiando il modo di osservare la Terra dallo. L'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e(joint venture tra67% e Leonardo 33%) hanno annunciato di avere siglato unper uno studio di fattibilità per avviare la missione applicativa del satellite italiano per l'Osservazione della Terra che raggiungerà il suo precursore(Precursore IperSpettrale della Missione Applicativa), lanciato il 21 marzo 2019 dalla base di Kourou nella Guyana Francese. Ilè stato firmato dal direttore generale dell'Asi, ...

