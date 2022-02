Sconcerti: non è vero che con il Liverpool l’Inter è stata sfortunata. Pensarlo serviva a passare la nottata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mario Sconcerti commenta il weekend di campionato sul Corriere della Sera. l’Inter ha perso contro il Sassuolo, il Milan ha pareggiato contro la Salernitana. Il Napoli giocherà stasera con il Cagliari. Il calo dell’Inter, scrive, era già nell’aria. “Il calo dell’Inter era nell’aria, chi voleva vederlo l’aveva visto. A Napoli ha dominato un tempo senza segnare. Può succedere, ma giocando male. Se invece domini e pareggi devi interrogarti. Si è detto poi che con il Liverpool è stata una grande sfortuna, che l’Inter ha giocato alla pari. Non era vero, ma serviva a passare la nottata. Ieri è apparsa chiara la confusione dell’Inter, la sua stanchezza è anche quella di Inzaghi”. Troppi impegni, che hanno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mariocommenta il weekend di campionato sul Corriere della Sera.ha perso contro il Sassuolo, il Milan ha pareggiato contro la Salernitana. Il Napoli giocherà stasera con il Cagliari. Il calo del, scrive, era già nell’aria. “Il calo delera nell’aria, chi voleva vederlo l’aveva visto. A Napoli ha dominato un tempo senza segnare. Può succedere, ma giocando male. Se invece domini e pareggi devi interrogarti. Si è detto poi che con iluna grande sfortuna, cheha giocato alla pari. Non era, mala nottata. Ieri è apparsa chiara la confusione del, la sua stanchezza è anche quella di Inzaghi”. Troppi impegni, che hanno ...

Advertising

napolista : Sconcerti: non è vero che con il Liverpool l’#Inter è stata sfortunata. Pensarlo serviva a passare la nottata Sul… - imfrafallens : Ha detto bene Sconcerti(che non mi piace tra l'altro) ieri sera,se l'Inter avesse avuto gli infortuni del Napoli non so dove si troverebbe. - infoitsport : Sconcerti: 'Lautaro è utilizzato al meglio? Nell’Inter fa il centravanti e non è il suo ruolo' - AntonioIannot18 : RT @PressingReal: #Sconcerti: “Ad #Allegri si chiede di vincere, non di fare il #Sarri della situazione. La #Juve se arriva quarta non salv… - DaSilva_Pedro : La coerenza dei giornalisti (Ordine, Sconcerti e altri) #Pressing su Canale5: - INTER 10 min di : Lautaro? Non è c… -