Scambio di offese tra Calenda e Giarrusso su La7. Il 5 stelle: "Dice che non so scrivere? Ha una pancia orrenda e un fisico squallido. Fa bullismo"

Polemica a distanza a "L'aria che tira" (La7) tra il leader di Azione Carlo Calenda e l'europarlamentare del M5s Dino Giarrusso. A Calenda, ospite della trasmissione prima di Giarrusso, la conduttrice Myrta Merlino chiede cosa pensa di una dichiarazione resa in una intervista dal politico pentastellato, ma erroneamente dice che l'ha scritta. "Che Giarrusso abbia scritto è già una notizia", commenta il neo-segretario di Azione. Alla fine dell'intervista, Merlino introduce i nuovi ospiti, ovvero Giarrusso e il leghista Edoardo Rixi, chiedendo a Calenda se vuole rimanere. Ma l'ex ministro fa una smorfia e risponde: "No, non c'ho voglia. Con Rixi parlerei molto volentieri, con l'altro (Giarrusso, ndr) ho un limite fisico.

