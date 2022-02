Quando dovresti andare al pronto soccorso se sei incinta e hai il Covid-19 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Covid in gravidanza può essere molto più insidioso e manifestarsi con sintomi gravi. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, le donne in dolce attesa hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente di Covid e hanno anche maggiori possibilità di aver bisogno di ricovero ospedaliero. Secondo gli esperti l’infezione da Coronavirus in gravidanza aumenta il rischio di parto pretermine, natimortalità e altre complicazioni. Uno studio su donne in gravidanza ispaniche e nere ha constatato che l’infezione da SARS-CoV-2 è molto più grave. Il CDC consiglia di consultare il proprio medico ginecologo entro 24 ore dal risultato positivo, o dalla comparsa dei sintomi, mentre è necessario andare al pronto soccorso in caso di: Problemi di respirazione Dolore persistente o pressione al petto Stato ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilin gravidanza può essere molto più insidioso e manifestarsi con sintomi gravi. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, le donne in dolce attesa hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente die hanno anche maggiori possibilità di aver bisogno di ricovero ospedaliero. Secondo gli esperti l’infezione da Coronavirus in gravidanza aumenta il rischio di parto pretermine, natimortalità e altre complicazioni. Uno studio su donne in gravidanza ispaniche e nere ha constatato che l’infezione da SARS-CoV-2 è molto più grave. Il CDC consiglia di consultare il proprio medico ginecologo entro 24 ore dal risultato positivo, o dalla comparsa dei sintomi, mentre è necessarioalin caso di: Problemi di respirazione Dolore persistente o pressione al petto Stato ...

