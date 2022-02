**Pd: Letta disegna road map, sostegno Draghi e riforme, 'a politiche 2023 per vincere'** (3) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'AMBIZIONE DI vincere NEL '23 - Letta sprona la Direzione Pd sul traguardo delle politiche del prossimo anno. "Io vorrei che fossimo tutti convinti che noi dobbiamo avere -in questo arco di forze progressiste, democratiche, ecologiste, un arco di forze che vorremmo il più largo possibile - noi dobbiamo avere l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere. Dobbiamo affrontare questo anno di avvicinamento alle politiche del 2021 avendo l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere". E sui temi con cui il Pd si presenterà al voto, Letta fa riferimento anche a quello dei diritti: "In questa legislatura non sarà semplice, ma alle elezioni noi parleremo agli italiani con grande forza delle priorità sui diritti. Tenteremo fino in fondo il tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'AMBIZIONE DINEL '23 -sprona la Direzione Pd sul traguardo delledel prossimo anno. "Io vorrei che fossimo tutti convinti che noi dobbiamo avere -in questo arco di forze progressiste, democratiche, ecologiste, un arco di forze che vorremmo il più largo possibile - noi dobbiamo avere l'ambizione die non l'istinto di sopravvivere. Dobbiamo affrontare questo anno di avvicinamento alledel 2021 avendo l'ambizione die non l'istinto di sopravvivere". E sui temi con cui il Pd si presenterà al voto,fa riferimento anche a quello dei diritti: "In questa legislatura non sarà semplice, ma alle elezioni noi parleremo agli italiani con grande forza delle priorità sui diritti. Tenteremo fino in fondo il tema ...

