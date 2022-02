Paternità negata | in Piemonte gli uomini non possono assistere alle visite pre gravidanza

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Esclusi dprenatali a causa delle restrizioni anti-Covid. Questa la situazione di molti futuri padri in. L’allarme è stato lanciato pochi giorni fa da Fabio Cuscunà, un uomo di 34 anni di San Raffaele Cimena, in provincia di Torino, il quale ha pubblicato una raccolta firme sul sito Change.org che in meno di una settimana ha raggiunto quasi 1200 firme.Quando Fabio ha accompagnato sua moglie Francesca al consultorio cittadino, dove c’è l’ostetrica che seguirà il decorso della, l’uomo ha dovuto aspettare fuori, nella sala d’attesa, mentre la moglie ha fatto da sola la prima ecografia e ascoltato per la prima volta il battito della futura figlia o futuro figlio. La stessa cosa è accaduta in ospedale a Chivasso, una settimana dopo, per far il test integrato della dodicesima settimana di ...