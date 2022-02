Palermo | rendimento rosa e nero | squadra dai due volti tra “Barbera” e trasferte…

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In casa una media punti da promozione diretta, in trasferta numeri da playout. L'analisi deldel, tra le gare disputate al "Renzo" e le sfide esterne. Da Filippi a Baldini, in trasferta la musica non cambia...

Al Barbera sono stati conquistati 34 punti ed è il rendimento migliore del girone, in trasferta solo undici. Sono i numeri del Palermo analizzati da Giovanni Di Marco nell'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Tra le mura amiche i rosa convincono,... L'ottima prova corale del Palermo ha dato fiducia al tecnico toscano che si gode il rendimento in attacco di Brunori (doppietta e quattordicesima rete stagionale contro i campani) ma non solo. La ... In casa una media punti da promozione diretta, in trasferta numeri da playout. L'analisi del rendimento del Palermo, tra le gare disputate al "Renzo Barbera" e le sfide esterne. Da Filippi a Baldini, ... Per non fare lievitare i rimpianti occorre che il Palermo trovi continuità perchè Baldini ha ... soprattutto in trasferta dove i rosanero hanno un rendimento da play out.