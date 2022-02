Nessuna big vince in campionato: la spiegazione di Spalletti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finisce 1-1 la partita fra Cagliari e Napoli. Questo pareggio arriva al termine di una giornata di Serie A davvero strana, ricca di risultati a sorpresa. Infatti, c’è un dato davvero curioso: Nessuna delle prime 6 squadre del campionato è riuscita a portare i 3 punti a casa. Questo dato fa riflettere e diventa lecito chiedersi se ci sia stato un fattore in comune a determinare questi sorprendenti risultati. Spalletti (Napoli) Al termine del match, nel corso del post partita in onda su Dazn, il tecnico Luciano Spalletti ha risposto proprio alla domanda relativa a quale sia il segnale al campionato derivante dalla caduta delle big. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Secondo me ora nelle ultime partite sarà complicato andare a giocare su questi campi in cui si lotta per non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finisce 1-1 la partita fra Cagliari e Napoli. Questo pareggio arriva al termine di una giornata di Serie A davvero strana, ricca di risultati a sorpresa. Infatti, c’è un dato davvero curioso:delle prime 6 squadre delè riuscita a portare i 3 punti a casa. Questo dato fa riflettere e diventa lecito chiedersi se ci sia stato un fattore in comune a determinare questi sorprendenti risultati.(Napoli) Al termine del match, nel corso del post partita in onda su Dazn, il tecnico Lucianoha risposto proprio alla domanda relativa a quale sia il segnale alderivante dalla caduta delle big. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Secondo me ora nelle ultime partite sarà complicato andare a giocare su questi campi in cui si lotta per non ...

