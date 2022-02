Movida violenta a Milano, sei feriti in liti e rapine (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' stato un turbolento sabato notte a Milano, gia' centro di polemiche per le violenze dell'ultimo Capodanno e con alcune zone di Movida teatro di liti, aggressioni e risse. Tra sabato e domenica ci ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' stato un turbolento sabato notte a, gia' centro di polemiche per le violenze dell'ultimo Capodanno e con alcune zone diteatro di, aggressioni e risse. Tra sabato e domenica ci ...

Advertising

manufalcetti : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #edicolevotive:camorra le ha piazzate ovunque #Presadiretta:animali come figli:il giro… - joseadss : RT @_DAGOSPIA_: A MILANO LA MOVIDA SI E' RISCOPERTA VIOLENTA, DOPO UN SABATO DI RISSE, AGGUATI E RAPINE NOTTURNE... - visitorcity : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #edicolevotive:camorra le ha piazzate ovunque #Presadiretta:animali come figli:il giro… - _DAGOSPIA_ : A MILANO LA MOVIDA SI E' RISCOPERTA VIOLENTA, DOPO UN SABATO DI RISSE, AGGUATI E RAPINE NOTTURNE...… - GiovanniMario12 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #edicolevotive:camorra le ha piazzate ovunque #Presadiretta:animali come figli:il giro… -