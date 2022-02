(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ridi, perché rischiava di uccidere l'ex. E' l'agghiacciante storia avvenuta a Scandiano, Reggio Emilia, dove un 50enne si è presentato in caserma dai carabinieri ed è ...

Advertising

leggoit : Minaccia l'ex moglie e chiede di essere arrestato: «Adesso, lo farete quando l'avrò uccisa» - soloirisblu : RT @messveneto: Reggio Emilia, minaccia l’ex moglie sotto casa poi si presenta ai carabinieri: “Arrestatemi prima che la ammazzi”: L'uomo,… - il_piccolo : Reggio Emilia, minaccia l’ex moglie sotto casa poi si presenta ai carabinieri: “Arrestatemi prima che la ammazzi” - messveneto : Reggio Emilia, minaccia l’ex moglie sotto casa poi si presenta ai carabinieri: “Arrestatemi prima che la ammazzi”:… - infoitinterno : Reggio Emilia, minaccia di morte l'ex moglie davanti ai carabinieri: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia moglie

Richiede di essere arrestato , perché rischiava di uccidere l'ex. E' l'agghiacciante storia avvenuta a Scandiano, Reggio Emilia, dove un 50enne si è presentato in caserma dai carabinieri ed è poi stato arrestato con l'accusa di stalking . Leggi anche > ...V., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza oa Pubblico Ufficiale e danneggiamento ...La donna ha raccontato agli operatori di essere vittima di comportamenti violenti del marito da circa quattro anni ...Richiede di essere arrestato, perché rischiava di uccidere l'ex moglie. E' l'agghiacciante storia avvenuta a Scandiano, Reggio Emilia, dove un 50enne ...