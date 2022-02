Miccichè | «La Lega Serie A è totalmente priva di regole | alle assemblee urlavano e si insultavano tutti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Corriere della Sera intervista Gaetano. Tra il 2018 e il 2019 è stato presidente dellaA, poi si dimise dopo le polemiche relative alla sua elezione. «Se ripenso a quel periodo dellaA, il mio sentimento è ambivalente. Umanamente è stata una fase splendida della mia vita professionale: ho avuto l’opportunità di conoscere gruppi di lavoro, rappresentanti venti realtà territoriali differenti, ciascuna con la propria storia sportiva. Ho cercato di fornire il mio contributo in maniera onesta, partendo dalla consapevolezza maturata in cinquant’anni di carriera: nelle aziende ci sono comportamenti standard da seguire, avere bilanci in ordine, una governance chiara, deleghe definite. Ma devo confessare che, oltre all’entusiasmo, l’esperienza mi ha procurato grande fatica. È ...