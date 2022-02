Marotta: «Inter, in certi momenti bisogna soffrire. Difenderemo lo scudetto» (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport all’indomani di Inter-Sassuolo. Le sue parole. MOMENTO Inter – «Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo, ma dobbiamo continuare con un lavoro ancora più duro e con la fiducia che ci deve essere accreditata dopo il percorso fatto fin qui. Non vogliamo coltivare la cultura dell’alibi, ma sapevamo che gennaio e febbraio sarebbero stati i mesi più complicati. Vogliamo essere protagonisti del campionato fino alla fine, questa stagione ce la giocheremo fino all’ultimo chilometro». INZAGHI – «È un professionista molto preparato, sta svolgendo in pieno l’input dato dalla società. Al di là del ko meritato di ieri, che ci deve solo dare lo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole dell’ad nerazzurro Beppeha parlato a Sky Sport all’indomani di-Sassuolo. Le sue parole. MOMENTO– «Ci sononella vita e nello sport in particolare in cuiessere consapevoli di. Stiamo soffrendo, ma dobbiamo continuare con un lavoro ancora più duro e con la fiducia che ci deve essere accreditata dopo il percorso fatto fin qui. Non vogliamo coltivare la cultura dell’alibi, ma sapevamo che gennaio e febbraio sarebbero stati i mesi più complicati. Vogliamo essere protagonisti del campionato fino alla fine, questa stagione ce la giocheremo fino all’ultimo chilometro». INZAGHI – «È un professionista molto preparato, sta svolgendo in pieno l’input dato dalla società. Al di là del ko meritato di ieri, che ci deve solo dare lo ...

Advertising

FBiasin : Ok, ieri l’#Inter ha perso e tocca riprendere il cammino al più presto. Diciamo anche che questo club “in dismissi… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Brozovic? Entrambi vogliamo continuare, nel giro di pochi giorni arriveremo sicuramente alla… - Inter : ?? | COMUNICATO Rinnovo triennale fino al 30 giugno 2025 per il management dell'area sportiva ?? - rbellandi69 : RT @theboss_1908: #Marotta:'Siamo campioni in carica e dobbiamo difendere questo scudetto. Dobbiamo puntare decisamente a ottenere la secon… - GuarroPas : #Inter, #Marotta a Sky: “Vogliamo la seconda stella, #Inzaghi e la squadra conoscono gli obiettivi. Per #Brozovic s… -